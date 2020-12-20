抽驗80件產品，包含紅、白湯圓共36件、包餡湯圓24件及芋圓、地瓜圓20件，針對防腐劑、順丁烯二酸、著色劑項目做檢驗，結果皆符合規定。（台中市衛生局提供／張妍溱台中傳真）

農曆習俗「冬至圓呷落加1歲」，代表吃過冬至圓後又增長了1歲，21日就是冬至，也是1年24節氣裡最重要的日子；台中市食品藥物安全處日前至製造廠、超市、大賣場、市場及甜湯店等地進行湯圓、芋圓及地瓜圓抽驗，總計抽驗80件產品，包含紅、白湯圓共36件、包餡湯圓24件及芋圓、地瓜圓20件，針對防腐劑、順丁烯二酸、著色劑項目做檢驗，結果皆符合規定。

台中食安處呼籲，食品業者應遵守食品添加物使用範圍及限量標準，並重視製作過程、環境衛生及自主管理情形；販賣業及餐飲業者則應注意販賣區環境衛生及保存條件，冷藏溫度應在7℃以下、冷凍溫度在-18℃以下，務必落實食品良好衛生規範準則，以維護民眾食品安全。

另外，市售冬令湯圓、配料種類繁多，提醒消費者選購產品時應選擇信譽良好的商家，才能保障消費權益。最新稽查或抽驗結果及相關統計圖表等資訊，可上食安處「食品藥物安全教育網-食安GIS專區」查詢。

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