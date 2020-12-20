「國民女神」陳妍希日前出席電影首映會，不過她卻遭指身材明顯發福，還引發懷二胎疑雲，陳妍希事後曬低胸自拍照打臉，她解放性感鎖骨與胸前白皙美肌，陳妍希還高EQ寫下：「角度真的很重要！角度！」而今（20日）是兒子「小星星」的4歲生日，陳妍希凌晨一到就曬自彈自唱影片為兒子慶生，女神肉臉消風、四肢超細，整個人美翻天。
今（20日）天是兒子「小星星」的4歲生日，陳妍希凌晨一到就曬影片，只見她彈著吉他、自彈自唱為兒子慶生，陳妍希噴母愛直呼：「生日快樂，我的星星」，陳妍希以甜美嗓音、用英文演唱經典童謠〈Twinkle Twinkle Little Star〉。
影片中，陳妍希肉臉消風，她頂著巴掌小臉蛋、四肢超纖細，陳妍希還俏皮綁著高馬尾、頭頂蝴蝶結髮飾，整體看起來像個少女，狀態維持得極佳。而陳曉稍早則轉發陳妍希微博並寫下：「健康，平安！生日快樂」，夫妻齊為兒子慶生，隔空互動超閃。
陳妍希最新的影片中身材纖細，怎麼看都不像是肚皮有喜，至於第二胎，其實陳妍希日前曾向媒體透露，夫妻有意要為兒子添弟妹，陳妍希也說：「能有弟弟或妹妹陪星星當然是很棒的事」，就等她早日宣布好消息。
(中時新聞網)
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