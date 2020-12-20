上流人士吃飯，不只裝潢、菜色讓人好奇，聚會都來了些什麼客人，也是話題之一。最近網路上瘋傳一張居家聚餐照，桌邊一字排開都是兩岸一線紅星或知名人士，包含了女神舒淇跟老公馮德倫，引發熱議。

新冠肺炎疫情嚴峻的現在，與其出門人擠人危險，不如三五好友在家溫馨聚餐，據悉，這張大咖居家聚餐照，是活躍於政商、娛樂圈的孔姓女富豪在IG貼出，她在台灣社交圈相當活躍，結交的人士非富即貴，跟劉嘉玲、關之琳等都有很深的交情，這回在家小聚，也是眾星雲集。

女富豪曬出居家火鍋聚會照，赫見賓客一字排開，都是大咖。(翻攝自新浪娛樂微博)

女富豪的火鍋趴，在一處豪宅中舉辦，現場不但食物豐盛高級，廚房吧檯還一口氣陳列出19支各式高檔酒、香檳，就算在家吃也吃得高檔，而賓客們的身分，跟飲食也相當搭配，從她貼出的大合照中，赫見香港歌壇長青樹鍾鎮濤、陸劇男神張翰、《延禧攻略》「嫻妃」佘詩曼等，舒淇夫婦及張艾嘉愛子王令塵也驚喜入鏡，排場超誇張。

除了來賓大咖外，豪奢火鍋趴的酒水也相當高級。(翻攝自IG)

而一行人穿著休閒輕鬆，對著鏡頭相當放得開，場面熱鬧，足見私下情誼不淺，且儘管與會的都是大咖級人物，但眾人總讓鍾鎮濤坐在正中央，可見大家對「B哥」的重視，這幾張火鍋轟趴照引發網友討論，讚嘆真是「神奇的朋友圈」、「朋友圈好強大」，還有人盤點了一下一行人的身價，幾十億跑不掉，堪稱最華麗轟趴排場。

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(中時新聞網)