日本知名國際關係學者小笠原欣幸撰文指出，美國總統當選人拜登上台，台海可能將爆發危機，解放軍或將佔領東沙島來威嚇台灣。對此，時事評論員李正皓在政論節目中認為，小笠原的判斷不是危言聳聽，同台主持人劉寶傑則感嘆，大陸吃定拜登懦弱。

李正皓17日在政論節目《關鍵時刻》上表示，小笠原欣幸投書《外交家》期刊，認為東沙島很有可能會是拜登上台的首個台海危機，並判斷，大陸會在拜登上台前後時期，把東沙島一口吃下來。

劉寶傑直言，因為大陸吃定拜登懦弱，可趁此機會吃下東沙島，更認定拜登不敢反擊。李正皓接著補充，第一，因為拜登上任前是權力交接真空期，第二，大陸吃下東沙島，就是看準拜登懦弱，會用談判方式請大陸把東沙島還給台灣。所以小笠原欣幸的投書可說是重磅消息。

外界最早判斷中共可能佔領東沙島的是日本共同社在5月發出的報導，當時分析認為，這很有可能是時間短、規模小、低強度衝突的軍事行動，不僅對美國有震撼的作用，對台灣也有教訓的效果。小笠原欣幸近期在《外交家》期刊上撰文也呼應此觀點，他認為大陸會繼續逼迫台灣，但解放軍還不會選擇對台動武，因為傷亡代價太大，但很可能選擇小規模軍事作為另一個替代選擇，佔領東沙島或將是一個可行方案。

(中時新聞網)