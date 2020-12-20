侯友宜、主持人Naomi、林鑛及金陵女生師生們度過美好的晚餐時光。（新北市新聞局提供／許哲瑗新北傳真）

侯友宜在耶誕前夕參加金陵女中「實習家庭課程」。（新北市新聞局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市新聞局推出最新一集節目「侯Sir返校日」，市長侯友宜在耶誕前夕參加金陵女中「實習家庭課程」，除了精心準備的新北歡樂耶誕城紀念品與同學們交換禮物，他也在影片中小露一手，與主持人準備「友誼蔥花蛋」及「鮮蔬炒新北平溪山藥」，與同學們共享豐盛的耶誕氛圍大餐。

家有三千金的侯友宜在影片中透露，女兒們高中都就讀女校，因此並不是第一次進入女子學校，不過倒是第一次聽聞有「實習家庭課」；學生詢問市長在家做哪些家事？侯友宜說，家事從來不是只有女生的事，很多人認為做家事是在「幫」太太或母親的「忙」，但是身為家庭的成員就要團隊合作，大家都要一起積極地把事情做好。

影片中，侯友宜除了精心準備的新北歡樂耶誕城紀念品與同學們交換禮物，也與主持人、新聞局同仁蔡畹鎣Naomi、林鑛及同學們一同親手料理美好的耶誕氛圍晚餐。

新聞局長蔣志薇表示，透過「侯Sir返校日」系列影音讓民眾能了解各高中職特色社團及課程，也透過市長和年輕學子的第一手接觸，讓市府團隊聆聽到師生的真實心聲。新北將持續走訪各校，歡迎大家持續鎖定，跟著大家一起重返校園。「侯Sir返校日：金陵女中實習家庭課」精彩完整版：https：／／youtu.be／mWmLTqKUjF4

(中時 )