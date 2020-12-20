一名月收入超過200萬的女子因屆臨適婚年齡，急著想找小鮮肉結婚，透過婚姻聯誼中心媒合，果真找到一名33歲的竹科新貴，兩人原本表示可能在明年元旦結婚，不料11月中旬，女方向中壢美滿服務中心抱怨男方不夠成熟又小氣，男方更爆料女方卸妝後很嚇人，以致原本可能促成的一段佳話沒了。

《ETtoday新聞雲》報導，今年41歲、擁有高學歷，月收超過200萬的鄭姓女負責人，在各大百貨公司都設有女裝專櫃，但因忙於事業，且專櫃員工都是女性，一直苦無對象，因此希望透過專辦婚姻諮商聯誼的「中壢美滿服務中心」幫她圓夢，唯一的條件就是想找年約30歲的小鮮肉。

婚姻聯誼中心果然找到一名身高181公分、外表溫文儒雅、收入高的新竹科學園區的工程師，年僅33歲且是獨生子，家裡也希望他能找到一個如母姊般可以疼他、照顧他的對象。

兩人今年10月開始一對一約會，剛開始雙方都反應良好，10月底時一度表示打算在明年元旦結婚，並開始找飯店試婚宴餐，不料11月中旬過後，女方向聯誼中心抱怨男方被動、不成熟、依賴性高、生性小氣又不體貼；男方則抱怨女方太大女人、不會照顧人、愛說教，最可怕的是卸妝後很嚇人，結果成為兩人分手導火線，最後不歡而散。

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(中時新聞網)