若違反法律被判刑，就必須入獄服刑，不過許多人都非常好奇，到底台灣監獄生活是什麼樣子。對此一名網友就分享了受刑人的作息時程表，內容曝光後讓大家超驚訝。其他網友紛紛留言，「想到夏天這麼多人關在小房間的味道，我不敢犯罪了。」

原PO在PTT寫下，受刑人每天6時40分起床，早餐吃得比較清淡，像是稀飯配醬菜等；他開玩笑表示，「等等，怎感覺跟當兵有87%像。」接著進行早點名，各房輪流「打鼓」，也就是抽菸，且地點有限制，只能在俗稱「水房」的廁所。

（圖／翻攝自PTT）

原PO指出，多數受刑人以勞力密集、低附加性的作業為主，像是紙品代工、成衣、摺紙蓮花等等，少數人可以申請技訓或是有特殊專長去做木工、鐵工、食品等，部分監所還有電腦班、工藝坊，若不適合勞動的受刑人就會被安排去寫書法等等，身體狀況差的則會去療養中心或病舍。

午餐吃得比較好，原PO表示，菜單都是經過營養考量設計的菜單，如果按照監所提供菜單吃，基本上不會胖，但如果狂吃零食、又愛吃會客菜，大概就會瘦著進來、胖著出去，另外逢年過節還會加菜。

除此之外，一個禮拜有幾天可以看電視、唱卡拉OK，沒事的話就是看書、寫信、抄寫佛經等；為了使環境保持整潔，每個月會有比賽，分數將影響福利、分數。原PO說，晚上6點之後，基本上就是受刑人的自由時間，可以看小說、聽收音機、玩電動（放電池的簡易電玩）、鍛鍊身體或者抄佛經可換教化分數，晚上9點準時就寢，一天結束。

最後原PO補充，牢房一間通常睡6、7人跑不掉，一個受刑人每月餐費是2000元，扣除水電瓦斯人力成本，一天平均60元，然而多數受刑人勞作金是不到這數字的，雖部長大力推行監外作業，讓受刑人收入增加，不過要達到鄉民說的養活自己這水準，還是有相當距離。

貼文一出引起熱烈討論，許多人紛紛留言「感覺比當兵還爽」、「難怪一堆在監獄變胖的，吃這麼好」、「以幹壞事的人而言，過真的太爽」；不過有有人認為，為什麼一堆人覺得對待囚犯要像畜生一樣，又不是每個人都殺人放火，給予最基本的權利是必要的。

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(中時新聞網)