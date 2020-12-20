科技部南科管理局前局長林威呈做事認真負責，各方人緣甚佳，被封為「零負評」局長，他因健康因素提早退休，健康狀況卻在退休後1周快速惡化，並住進成大醫院救治，但他今凌晨仍不幸離世，南科管理局上下悲痛，家屬現正處理後事中。

據悉，林威呈綽號「威哥」，從技正、組長、副局長一路爬升，2015年升任南科管理局局長，曾深夜聽聞太陽能大廠茂迪科技失火，立刻穿涼鞋直奔廠區察看，確認沒人傷亡才離開，也曾為爭取台積電在南科設廠，不惜得罪環保人士，是眾人眼中的「零負評局長」。

但林威呈去年10月檢查出直腸癌第4期，他當時入院接受化療，出院後再度投入工作，近半年狀況快速惡化，9月時還曾北上赴立法院，直至上月2日提早退休，但他退休後1周便因身體不適住院，經過連日治療後仍回天乏術，今凌晨宣告離世，現正處理後事中。

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(中時新聞網)