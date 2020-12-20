大陸全國政協外事委員會主任、前財長樓繼偉20日表示，大陸在全球深陷新冠肺炎疫情下，成為唯一實現經濟正增長的主要經濟體，在非常時期的財政貨幣政策，應該考慮有序退出。但並非立即就退，而是必須逐步退，令宏觀槓桿率可以穩住並逐步下降。

香港信報報導，樓繼偉出席中國財富管理50人論壇年會發言時，不點名提及螞蟻集團暫停上市一事。樓繼偉指出，某金融數據平台先前遭監管當局約談，暫停上市，實質是要防範系統性風險於事前、事中。

樓繼偉表示，如果單一金融數據平台占有的市占率過大，可能會導致大量的信貸呆帳，以某平台為例，其與多家銀行合作形成數人民幣兆元貸款。

樓繼偉提出，可以限制與單一平台合作的銀行數量，讓多家平台按同樣的條件做類似業務，需要在效率和風險之間做出平衡，防止贏者通吃、大而不能倒。樓繼偉強調，正如大陸中央經濟工作會議定調，金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

樓繼偉又指，金融要回歸本源，服務實體經濟。金融亂象對大陸大循環有很大危害，治理金融亂象還不能說已經完成。在美國金融政策外溢性導致外部市場波動性明顯擴大背景下，大陸需要保持定力，去槓桿治理亂象的方向不能動搖。

(工商 )