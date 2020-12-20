50歲的郭姓男子昨（19）天下午與朋友喝完酒返家時，看到新莊街八德街邊停放機車未拔鑰匙，竟騎上車發動後準備代步用，但騎不到200公尺後就因酒醉自摔，後方車主追上壓制，警方獲報後隨即趕來將郭男逮獲，由於摔的全身是傷，警方將他戒護送醫治療。

據了解，51歲的鄭姓車主昨天下午騎車前往批發倉庫時，將機車停放在倉庫前，原本想說進去拿個東西就要離開，因此鑰匙也沒拔，但他前腳剛踏進倉庫，就聽到機車引擎發動聲，回過頭一看，竟然一名陌生男子跨上他的機車，發動後瞬間揚長而去。

鄭男看傻了眼，還以為有人跟他惡作劇，但他還是拔腿追了上去，邊追還邊喊：「幹！好大膽，敢偷拎北的機車」，沒想到郭男將機車騎過一處人孔蓋時，竟然連人帶車摔倒，由於車速相當快，連帶也摔的相當嚴重。

新莊警分局光華所員警不到一分鐘就趕抵現場，發現原來是經常犯案的郭姓竊賊所為，警員聞到他身上濃濃酒味，酒測值高達0.93毫克，由於他摔的全身是傷，員警也將他戒護送醫治療，初步診斷右鎖骨斷裂、右腳擦挫傷，暫時無法做筆錄，待出院後將依刑法竊盜、公共危險等罪移送偵辦。

(中時 )