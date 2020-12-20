台中市不動產開發商業同業公會預估，今年推案量約3000億，創1993年以來新高。（盧金足攝）

台中捷運綠線將通車，台中市今年邁入軌道經濟元年，台中又是全國第2大都會，整個城市充滿正能量及向上提升的經濟力。（盧金足攝）

台中市不動產開發商業同業公會指出，今年推案量約3000億，創1993年以來新高，但政府打炒房，明年推案與購屋信心略受影響，將呈「價微增、量稍減」走勢，明年推案金額恐降至2200億至2400億元間；理事長林正雄強調，「房價回不去了！」打房一刀兩刃，影響逾八成以上房屋持有者權益，值得政府正視。

近期受到政府祭出打炒房措施影響，市場恐將短期出現觀望，台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄說，台中房地產在台商資金回流、重大建設逐步到位，人口持續成長等利多帶動下，預估今年推案金額突破3000億大關達3049.08億元，較去年2793.25億成長9.2％，再創1993年以來新高。

台中市不動產開發公會指出，今年台中房市不受新冠肺炎疫情影響，市場呈現「價漲量增」格局，各區域房價平均上揚2至3成，產品則以2、小3房為主力，主力總價帶則落在800萬至1200萬元間。

林正雄進一步說明，台中市今年邁入軌道經濟元年，正式脫胎換骨轉大人，任何一個高度發展的城市，都必須要有捷運建設，尤其台中又是全國第2大都會，整個城市充滿正能量及向上提升的經濟力。

林正雄指出，除地理適中、氣候宜人之外，台中也是西部矽谷走廊的核心，在美中貿易戰所衍生的轉單效益，以及台商資金回流挹注下，可預期台中未來的政經地位不容小覷。

他說，隨著美國總統選舉塵埃落定，美中貿易戰未來2、3年無解，台灣成為高科技產業轉單效益獲益者，預期至少還有5年以上的榮景。

台中今年前11月人口數累計為281萬8670人，月增0.04、年增0.16％ ，前11月房屋移轉棟累計已達4萬3330棟，預估全年可達4萬7781棟，較去年同期成長約10％，其中25％、約1萬戶為新成屋。

展望明年房市，林正雄認為，市場將不會再有1字頭房價，產品面在14期重劃區與水湳經貿園區帶動下，則會略為比今年放大3至5坪左右，2房與3房比例漸拉近，符合剛性需求。

至於明年的推案熱區，林正雄表示，14期重劃區與水湳經貿園區都值得關注，因為這個區塊地點好、亮點多，吸引眾多品牌建商搶進購地，其中14期房價預期將站上4字頭，水湳經貿園區則從45萬元起跳。

不過，這兩區由於房價飆高，加上仍處於建設期，生活機能尚不充足，建商推案必須要有相當的品牌力來支撐。

他分析，台中房市雖受政府打炒房的政策影響，市場交易放緩，但長期仍為穩健走升局面，短線投資將收斂或轉為長線持有，尤其14期與水湳經貿園區的土地成本門檻高，換算房屋單價將從4字頭、甚至5字頭起跳，非短線投資型產品。

台中市不動產開發公會統計，明年50億元以上大案，包括聯聚「中匯大廈」商辦大樓，總銷約120億元；由鉅府會園道第一排豪宅案，總銷100億元；寶輝「VILLAGE」2、3期，總銷100億元；興富發市政路商辦大樓，總銷120億元、「市政一號院」總銷80億元。

另外，總太「心之所向」總銷120億元、國雄台灣大道案總銷80億元、順天永春東七路案總銷60億元、龍寶823公園旁案總銷55億元；大陸建設也有110億元案量，包括市政北七路案總銷50億元及大坑別墅造鎮案總銷60億元等。

值得注意的是，豐邑機構明年推案力度加大，包括河南路商辦大樓（總銷250億元）、進德路與樂業二路住宅與商場（總銷180億元）、市政路商辦大樓（總銷120億元），三案合計總銷達550億元，將是明年最大的推案建商。

林正雄直言，「房價回不去了！」土地、營建成本持續上揚，無論政府再用任何政策打房，只會增加民怨，因為過去打房的方式跟工具，多為金融限縮與加稅，雖有成效，但一刀兩刃，引發的效應勢必對火車頭產業造成影響。

(中時 )