國籍航空女機師案760前天(18日)確診，指揮中心急追感染源，發言人莊人祥表示，和女機師同機同事今天又有2人確診，其中案765為紐西蘭籍機師發病最早，是造成這起航空器群聚感染的源頭，由於案765曾於12月8至11日外出在北部活動，12月12日值勤再傳染給同機的案760及766，顯示案765在有傳染力的期間曾進入台灣社區。

針對案765在12月8至11日去過北部哪些地方，莊人祥說，當事人表示記不清楚，目前正請警政單位協助疫調中。

指揮中心說，案765為60多歲紐西蘭籍男性，擔任台灣國籍航空機師，該機師於11月29日飛往美國，12月4日返台，因為是機師身分只進行居家檢疫至7日出關，12月8至11日，曾開車外出活動，活動範圍以北部為主，12日案765再次值勤，並導致同機同事案760、766染疫。

在前天案760確診時，指揮中心即指和女機師一起值勤的外籍機師有咳嗽症狀，且未戴口罩，今天確定，造成機上群聚的源頭就是這名外籍機師。對於案765在值勤前已有咳嗽等症狀，為何還讓該名機師上機，莊人祥表示，航空公司說紐籍機師在檢疫期間並無症狀，但機上同事全說機師在飛機上一直咳嗽還沒戴口罩。

莊人祥說，案760國籍女機師確診後，接觸者已匡列60人，找出2同事染疫，其中案765的紐籍機師有咳嗽症狀，ct值24.9，血清抗體呈陽性，顯示感染時間較久，加上機上是密閉空間，時間長且喝水、進食時沒有防護，因此證實紐籍機師是機上3人群聚感染的感染源。莊人祥表示這台班機為貨機，沒有乘客。

莊人祥說，機師身分特殊，不受14天隔離的約束，僅隔離4天就能出門，且航空公司回報染疫紐籍機師在隔離期間沒有症狀，但機上同事卻目睹機師一直咳嗽，顯示這當中有防疫漏洞，日前正在研議機組人員的防疫措施是否需要調整。

(中時新聞網)