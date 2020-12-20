成大醫院20日舉辦「成大醫院暨老人醫院智慧醫療需求說明及交流媒合會」，分享老人醫院興建進度。（李宜杰攝）

國立成功大學與成大醫院於3年前，在副總統賴清德協助下，喊出將建立全台首座老人醫院，成大今日（20）舉辦「成大醫院暨老人醫院智慧醫療需求說明及交流媒合會」，初步規畫將提供床位454床，預估明年1月招標、2025年11月底完工。

成大醫學院長沈延盛則表示，未來是老人的社會，智慧醫療輔助老人的生活、醫療外，也開展屬於精準醫療的個人化醫療，醫學院未來也會成立老人醫學相關的開發與治療中心。成大老人醫院籌備處院長楊宜青則指出，隨國人「不健康生存年數」創下新高，未來亟須連結醫院、社區、居家的全方位老人醫院。

成大醫學院長沈孟儒稱，智慧醫療是當前的夯話題，確實也是驅動醫療再發展、更成長的機會。而醫療是勞力密集的行業，照顧65歲以上老人所需的人力，是照顧65歲以下人力的3倍，如果沒有科技介入，會被密集的勞力付出所綁住，因此老人醫院的設立可謂刻不容緩。成大校長蘇慧貞則說，將全力以赴建造智慧高齡醫院，不僅要成為地方驕傲，也要成為國家驕傲。

負責規畫設計的建築師張清華表示，這座老人醫院位於東豐路、林森路口的成大敬業校區，占地8418平方公尺、總坪數1萬8381坪，建築物畫設地下5層、地上12層，共有各式病床454床，其中1、2樓是門診區、約30間門診，5至9樓則為病房區，工程款初估需要30億元。

(中時 )