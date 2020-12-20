元旦麗寶最好玩，清晨搭上天空之夢摩天輪，在384米高空賞第一道曙光。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園渡假區獨家限量黑金色口罩，憑活動當日消費發票並按讚追蹤粉專、加入飯店享福卡會員、捐贈發票等方式，即可於指定地點兌換獨家限量口罩。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園渡假區獨家限量黑金色口罩，憑活動當日消費發票並按讚追蹤粉專、加入飯店享福卡會員、捐贈發票等方式，即可於指定地點兌換獨家限量口罩。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

全台最大麗寶樂園渡假區，一直都是跨年指標性去處首選，今年特別推出跨年元旦雙演唱會，更將施放6000發的大型煙火秀，陪民眾度過最繽紛絢爛的重要時刻。此外，渡假區更貼心幫民眾準備口罩，只要憑活動當日消費發票並按讚追蹤粉專、加入飯店享福卡會員、捐贈發票等方式，即可免費兌換獨家限量口罩1個，讓民眾戴得酷炫，也安心跨年！

麗寶樂園渡假區表示，園區內發展多元成熟，今年初新開幕的OUTLET MALL二期，年底試營運的賽車主題旅店，拉長遊客停留時間，帶動渡假區整體消費力，而跨年晚會已成為麗寶年度指標活動，每年演唱會前夕都吸引迷哥迷妹們早早卡位，就是搶最近距離看到喜愛的偶像演出，搶站觀看摩天輪燈光秀的絕加視野，今年就特別砸重金，跨年元旦連續兩天舉辦雙演唱會、雙煙火秀，煙火將施放近6000發，兩場十分鐘，精彩兩天都不錯過。

除此之外，麗寶樂園渡假區今年因應政策，並配合相關防疫措施，自主性再加碼，憑活動當日消費發票並按讚追蹤粉專、加入飯店享福卡會員、捐贈發票等方式，即可於指定地點兌換獨家限量口罩1個，時尚設計款以全台最大摩天輪為主軸，搭配黑金色，相當吸睛，開心聽演唱會同時，防疫也安心。

煙火秀規劃以平均每秒10發的高密度設計，並融合國際最新施放方式，包含競技式燃放，以及意向性燃放，體驗國際級的頂尖視覺饗宴；煙火節目分為「樂園」、「青春」、「期許」三大主題，今年更首度設計270度包含了觀眾視角的三大面景觀煙火，讓現場民眾感受被璀璨煙火環繞中的臨場震撼。

而跨年晚會由5566開場，吳卓源、陳芳語、LEO王等歌手輪番上陣，性感女神安心亞陪民眾倒數，頑童MJ116獨家壓軸，元旦則有五堅情、廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳，還有壓軸的蕭敬騰，元旦首演就獻給台中麗寶。

民眾在跨年完後別急著離開！麗寶樂園渡假區指出，1月1日清晨，舉辦「天空之夢-摩天輪尋光之旅」活動，搭乘2021年第一趟摩天輪，登上384米高空，在大台中山、海、市美景之上，欣賞第一道曙光將雲霧漸漸染色並展露光芒，那令人屏息的壯闊瞬間；套票只要699元，含天空之夢元旦日出搭乘券1張、SUBWAY早餐組1份及獨角獸變身玩偶 1隻，即日起於麗寶樂園渡假區官網商城開賣至12月30日，限量120個名額。

12月31日、2021年1月1日將在中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV上轉播，新媒體部分在中天快點TV粉絲團、中天電視Youtube頻道和中時電子報app也都同步直播，更多訊息可至官網http：／／www.lihpaoresort.com查詢，或撥04-2558-2459。

(中時 )