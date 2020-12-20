秋冬疫情來勢洶洶，我國近日爆發首起明確掌握的航空器群聚事件，中央流行疫情指揮中心今天公布2例機師確診，均為昨天公布案760的同事，其中以案765為最可疑感染源，發言人莊人祥指出，由於案765上月28日、29日有菲律賓、美國的旅遊史，研判還是境外感染可能性較高，另外案760、766則被列為「航空器感染」，至於未來會不會改列本土，還要再跟專家討論。

指揮中心今天上午才完成案765、766的疫調，下午即宣布案765為3名機師當中的最可疑感染源，莊人祥表示，案765是一名60多歲紐西蘭籍男機師，曾在11月28日前往馬尼拉、29日飛往美國，12月4日返台後至7日都在進行居家檢疫，但12月8日至11日屬自主健康管理，曾開車外出，由於個案沒有紀錄外出地點的習慣，因此目前還在了解個案曾造訪那些地方，目前也請警政單位協助釐清案765的足跡。

指揮中心推測，案760、765、766因曾於12月12日同航班工作，由於航程期間均在密閉空間，推測是在長時間的無防護接觸情形下傳染，莊人祥解釋，以案765在11月29日曾赴美國的時間來推算，12月12日仍在具傳染力的10天內，加上個案當時有疑似發病的症狀，推測還是感染源的可能性較高。

莊人祥坦言，由於案765沒有戴口罩的習慣，接受疫調時也自述沒有症狀，但他身旁的同事都說他有症狀，不過推測案760與766這2名台灣、日本的同事在值勤時都有帶好口罩，至於這兩人感染研判與機艙內的長時間無防護接觸有關。

這起案760的航空器群聚事件，指揮中心共掌握89名接觸者，目前已對其中59人採檢，發現案765、766兩人確診，另有20人核酸檢測為陰性，其餘都還在送驗中，至於案760、766的血清抗體檢驗結果為陰性，只有案765的血清抗體結果呈陽性，加上案765的檢測Ct值較高，達24.9，案766的CT值僅有15.2，因此研判案765為感染源。

至於案765在台僅居家檢疫3天就外出是否有違反規定？莊人祥表示，依照「國籍航空實施機組人員防疫健康管控措施」機師入境後的檢疫期就是3天，因此個案於8至11日外出屬合法休假，並未違規，但會針對此個案釐清可能感染的時間點，來研究是否要修改規定，加強機組人員的防疫措施。

(中時 )