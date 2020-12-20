一名34歲女子發文抱怨，表示日前叫外送，外送員是一名看起來約50歲的大姐，對方一看到她就稱呼她「阿姨」，糾正以後別再這樣叫，否則就要給負評，結果女外送員卻否認有叫「阿姨」，讓她聽後氣炸，發文要大家評評理，沒想到網友不領情，反而抨擊她「太玻璃心」、「叫阿姨就要給負評，還真大牌」。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社二館」發文抱怨表示，她前幾天與男友一起點外送，外送員是一名看起來約50歲的大姐，對方看到她就開口「阿姨，東西給你們」，讓原PO聽了心裡很不舒服，於是立即糾正外送大姐：「妳以後外送不要叫別人阿姨，要叫人家姐姐或小姐，不然會被人家給負評」。

女子事後嗆聲要給負評，結果反被網友們一面倒抨擊太玻璃心。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

外送大姐被原PO糾正，立即否認沒有稱呼原PO「阿姨」，原PO當場氣炸，直接找男友出來對質，男友也說自己確實有聽到外送大姐這樣叫。

原PO事後忍不住發文呼籲外送員以後「麻煩不要叫阿姨」，還說自己才34歲，難道我長得很老嗎？何況對方明明比她老還叫「阿姨」。

此文一出立即引發網友熱議，不料網友卻一面倒抨擊原PO：「太玻璃心了」、「叫阿姨就要給負評，還真大牌」、「都有年紀了就不要硬要當姐姐，人家嘴不甜沒辦法」、「那位50歲大姐，會不會跟阿姨妳一樣才34？」 。

(中時新聞網)