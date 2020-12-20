美國新冠疫情持續延燒。疾病控制和預防中心（CDC）19日公佈的疫情資料顯示，18日全美新增超過40萬例確診病例，達到403359例，以近1倍的增幅再次刷新全球單日新增確診病例數。據World meter網站，截至台灣時間20日下午，全美累計確診人數逼近1808萬人。

據統計，此前全美單日新增確診病例最高紀錄為本月11日報告的244011例。針對18日確診病例數飆升，CDC並未解釋具體原因。資料還顯示，截至18日，美國過去7天平均日增病例近24萬例，創疫情爆發以來新高；過去7天平均日增死亡病例數則接近2600例。

根據美國《大西洋月刊》的全美疫情追蹤計畫公佈的最新資料，美國目前因新冠住院患者超過11.4萬人，為疫情爆發以來最高紀錄。

華盛頓大學衛生統計評估研究所最新發佈的疫情模型預測結果指出，單日新增死亡病例還將繼續增加，到明年1月中旬將超過每日3750例；到明年4月1日，美國累計新冠死亡病例可能達到56.2萬例，意味明年4月前還將出現20多萬死亡病例。

(中時 )