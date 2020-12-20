20日在新興社區活動中心舉辦成果發表與靜態成果展示，大村鄉長游盛（中）、副主席黃錫輝（左二）等人都出席盛會。（謝瓊雲攝）

計畫主持人、助理教授李雁隆老師（右）將成果發表冊贈與社區留念，左為社區理事長黃柏森。（謝瓊雲攝）

計畫主持人、助理教授李雁隆老師（右）將成果發表冊贈與社區留念，左為新興村長黃世昌。（謝瓊雲攝）

新興社區發展協會總幹事黃春滿（左）以社區為主題的葡萄藤枝平面藝術創作作品贈與系所師生留念。（謝瓊雲攝）

葡萄藤枝完美變身！朝陽科大工設系師生今年初與大村鄉新興社區合作，將鄉內葡萄農淘汰剪除的葡萄藤枝條變身生物炭後，加入創新巧思，再研發設計成環保炭香、盆栽、冶金飾品與手工炭皂，成果令人驚「炭」。

大村鄉是葡萄的故鄉，巨峰葡萄露天栽培面積逾500公頃，每年夏果、冬果催芽前剪除大量枝條，成為農業廢棄物，即使破碎後堆肥腐化成效仍太慢，近年許多社區都引進設備技術自製成生物炭除臭。

新興社區理事長黃柏森表示，年初委託工設系發揮產品設計專業，為社區找出創新策略，除了將生物炭開發成許多精美的文創商品為社區提振經濟效益，還有老師帶社區長輩們製作「平安葡時」簡易木工掛鐘作品，大家玩得不亦樂乎。

工設系助理教授李雁隆說，這次的USR計畫整合系所文創商品、包裝、產品等多門設計課程及教師群投入，設置生物炭設計中心，藉由創意的教學模式，為社區投入年輕活力、創造力與想像力。

課程之初，也帶領學生深入大村鄉、花壇鄉，從人、文、地、景、產田調踏查，過程中慢慢融入社區文化，藉由社區活動的參與，啟發更多對社區的關懷與付出。

20日在新興社區發展中心舉行成果發表，展示由葡萄藤生物炭設計而成的盆栽、炭粉末冶金飾品、環保炭香與手工生物炭皂等實用性產品，另外也有藝術創作，為社區注入新的活力；新興社區總幹事黃春滿說，葡萄藤環保炭香現在已是當地五顯大帝開基祖廟─埤腳村五通宮的供佛聖品。

(中時 )