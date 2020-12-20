「請救救我家人！」竹北分局竹北派出所12月處理2起協助緊急開道救護案件，求助民眾都是因家人發生疾病，加上遇到交通尖峰時刻，由警車協助開道快速送到醫院急診室。

竹北派出所所長楊程鈞說，53歲朱姓婦人日前做肺腺癌手術返家休養後，10日晚上6時許，突然感到呼吸困難，朱婦家人趕緊載她從新豐出發要到醫院，剛好遇下班尖峰時刻，塞到竹北已約半小時。

由於朱婦人呼吸越急劇困難，家人趕緊把車開到竹北所請求協助，準備下班返回分局的員警隨急協助開道，將朱婦送往東元醫院急診室，順利急救治療。

楊程鈞並說，17日晚上近7時，有名小孩突然發生持續抽蓄症狀，家長開車要送到台大新竹醫院緊，當時正逢下班尖峰時段，加上發生交通事故造成大塞車，家長心急到到竹北所請求協助。

警員第一時間了解情形後，沿途開警示燈及鳴笛協助開道，讓交通尖峰需花半小時以上的路程，以最快速度只花了7分鐘，協助家長把小孩送到台大新竹醫院治療。

這兩起緊急開道協助就醫案，當事人都很感謝警方暖心協助開道縮短時間，讓其家人平安順利抵達醫院。

(中時 )