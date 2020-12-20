台中市農業局在台中果菜批發市場設置農藥殘留質譜快篩儀器，預計明年正式上路。（盧金足攝）

台中市農業局長蔡精強到台中果菜批發市場，查驗新設完成的農藥殘留質譜快篩儀器，頒獎鼓勵10名「產銷履歷推廣計劃」績優承銷人。（盧金足攝）

台中市政府農業局為保障消費者健康，持續推廣農產品產銷履歷，12月斥資近千萬啟用農藥殘留質譜快篩技術與耗材需求，在台中果菜批發市場設置農藥殘留質譜快篩儀器，預計明年正式上路，未來規畫將東勢果菜市場、豐原果菜市場的蔬果送至台中果菜批發市場進行快篩，全力把關食品安全。

農業局長蔡精強到台中果菜批發市場，查驗新設完成的農藥殘留質譜快篩儀器，現場並頒獎鼓勵10名「產銷履歷推廣計劃」績優承銷人，頒發5000元至1萬5000元不等的獎金。

農業局指出，農藥殘留質譜快篩技術為行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所研發，是目前國際間最快速的農藥殘留質譜檢驗技術，應用於田間作物採收前及大型果菜批發市場拍賣前檢驗，檢驗不合格產品除現場銷毀外，追溯產品源頭停止供應，先檢後售、有效攔截違規產品，提升農藥殘留檢驗時效性與精準度。

台中果菜運銷公司董事長莊乃慧說，質譜快篩自今年12月起上線運作測試3個月、試辦6個月，測試、試辦完成後預計明年正式上路。

莊乃慧指出，以前檢測農藥都採生化法，能檢驗的農藥數有限，而且大約抽檢出三五％不合格，現在新的質譜儀快篩，檢測的農藥種類高達一九八種，準確率更高，抽檢不合格的蔬果會進行絞碎，不會流入市場，但他因台中果菜市場加嚴，有的農友供貨時淘汰率增高，可能轉往其他市場。

「讓農民了解，果菜農藥超標，沒有模糊空間」，莊乃慧說，從台中果市場運銷出去的果菜，就是食品安全合格的果菜品牌，而且檢測快速，只要五分鐘就知結果，加速檢測效益。

農業局規畫將東勢果菜市場、豐原果菜市場的蔬果送至台中果菜批發市場進行快篩，全面守護市民健康與安全。

農業局除針對田間、集貨場及果菜批發市場等處抽查農藥殘留，同步配合衛生局查驗市售農產品，攜手為市民食安把關；為求治本，農業局也透過講習課程及輔導機制，培養生產者正確的農藥使用習慣，並追蹤輔導，落實源頭管理。

蔡精強說，市府從源頭與通路嚴格把關，針對農民生產端、集貨場、果菜批發市場、超市各通路加強抽驗，只要查驗不合格即會要求供貨農民停止供應或下架販售。

為減少蔬果殘留農藥情形，市府持續追蹤輔導，並舉辦講習課程，導正生產者用藥習慣；針對無法溯源的農產品，將函移衛生單位協助依食品安全衛生管理法查處供應商，共同為食安把關，將輔導果菜市場導入質譜儀快篩，台中果菜運銷公司加強管理，維護消費者權益。

(中時 )