林心如和霍建華結婚4年，育有一女「小海豚」，鮮少曬恩愛及曝光家庭生活的兩人，屢被傳婚變，不過她們私下依舊幸福甜蜜，近日徐若瑄更新動態，夫妻倆意外入鏡，在別人的社群網站放閃，讓網友都驚艷不已。

霍建華霸氣摟林心如入懷。(圖／翻攝自臉書)

林心如和霍建華結婚4年，育有一女「小海豚」。(圖／本報系資料照)

徐若瑄開心曬出一群友人聚餐照，只見林心如和霍建華也在場，臉上未施脂粉的林心如，氣色看起來非常好，少女感十足，完全不像44歲，而她斜靠在霍建華的胸膛，比YA露出甜美燦笑，老公更是緊緊擁她入懷，夫妻倆私下互動低調卻超甜蜜。

林心如和霍建華之前被直擊在街頭爭執，最後被丟下，一個人呆坐路邊，更疑似獨自落淚，不過林心如事後解釋只是討論事情聲音比較大聲，而屢傳婚變的兩人，也透露他們並不在意，看到新聞僅一笑置之，反倒是不太熟悉的親友，會傳訊息關心。

而除了林心如和霍建華，徐若瑄夫婦和前B.A.D成員Alex夫婦也同行，徐若瑄老公近日終於回台一家團聚，19日她也上傳一家出遊照，「Daddy終於隔離出關！我們一家團聚了！！運氣不錯隂天卻沒下雨，眷村走走，幸福的一天」。

(中時新聞網)