古人稱冬至為「一陽生」，認為這天是陰陽交替時刻，因此被認為是24節氣中最重要的節日之一，更有「冬至大如年」的說法。除了闔家團圓，冬至其實也是最適合轉運的好日子，星座命理專家艾菲爾老師日前就親曝冬至的「轉運祕法」，讓每個人在慶祝節慶的同時，還能為自己轉運消災。

1丶 吃雙數的湯圓

冬至當天想轉運，首要就是吃湯圓。粉色丶白色至少各吃一顆，因為紅湯圓丶可招桃花，白湯圓丶可招人緣。

2丶吃豬腳麵線

為人子女記得買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道外也是冬至延壽。根據台灣的傳統，本命年，會衝父母的福份，所以要給父母買豬腳麵線吃，延壽除晦氣。而在2021辛丑牛本命年影響最大的生肖【牛、羊、狗、龍、馬】和農曆（陰曆）二月、三月、五月、六月、九月出生者，也可以吃一碗豬腳麵線轉運。

3丶喝發財水丶購買彩券

冬至12/21當天吉時是早上3:00～7:00，下午13:00～17:00，晚上21:00～23:00。適合在吉時去銀行喝杯發財水，也適合買彩券。大家請別錯過。

4丶吃飩餛

飩餛是代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都能夠順利換運，迎接各種嶄新的能量。而對一些不愛讀書丶學業不佳的學子們，可在冬至這天吃一碗餛飩，表示「混沌初開」，增長智慧。

5丶不吵架，不鬥嘴

冬至因為陰陽二氣的變化驟巨，因此這天男女關係亦顯得格外複雜，情侶們在這天約會時要盡量避免爭吵，至於求緍丶訂婚或是結婚，也盡量別選擇冬至日。

6丶買新鞋丶新襪

冬至又可稱為敬老節，今年沒時間替雙親過節的子女，不妨趁這天帶父母外出走走，特別是平日和婆婆處得不好的媳婦們，趕快利用這天送公婆一雙新鞋或是新襪，有助於改善婆媳之間的關係。

(中時新聞網)