國內製藥廠旭富今傳出大火，由於該藥廠今年四月間曾提供指揮中心一公噸的羥氯奎寧原料藥，總統蔡英文更曾為此赴廠視察，外界關心是否會影響國內治療新冠肺炎的藥物，但指揮中心發言人莊人祥今天澄清，目前國際上已有多篇文獻指出，羥氯奎寧對治療新冠肺炎的效果不是太好，推測影響並不大。

(中時 )