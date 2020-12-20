旭富大火恐影響奎寧原料藥供應？指揮中心：影響不大 16:212020/12/20 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心發言人莊人祥。（中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內製藥廠旭富今傳出大火，由於該藥廠今年四月間曾提供指揮中心一公噸的羥氯奎寧原料藥，總統蔡英文更曾為此赴廠視察，外界關心是否會影響國內治療新冠肺炎的藥物，但指揮中心發言人莊人祥今天澄清，目前國際上已有多篇文獻指出，羥氯奎寧對治療新冠肺炎的效果不是太好，推測影響並不大。 能治好感冒 吸附病菌、防流感 還促生髮？ 4個洋蔥迷思解答 旭富製藥大火止不住 延燒桃園紙廠與東陽精密 (中時 ) #影響 #指揮中心 #旭富 #原料藥 #國內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診女機師感染源找到了 今再增2同事染疫 13:472020/12/20 生活 寬心園推「牛轉錢坤」年菜預購銷量估增2成 12:092020/12/20 財經 台灣最佳財務策劃師選拔 頒獎 04:102020/12/20 企業經營 製藥股模範生旭富火警 損失待評估、股價將衝擊 17:562020/12/20 財經 受雨勢影響 宜蘭橋通車延期 17:312020/12/20 寶島 運動產業 吹起數位科技風 資策會攜業者投出數位運動科技的合規速球 04:102020/12/20 金融．稅務 高一少女網交大樓警衛 僅認識一天被帶回住處嘿咻2次 11:122020/12/20 社會 搭特斯拉出貨成長順風車 這12檔低基期車用電子股可逢低布局 17:002020/12/20 財經 飯店員工、船員檢驗結果都陰性 指揮中心駁案764有本土感染可能 16:352020/12/20 生活 工商社論》檢視網際網路視聽服務管理法草案的爭議和缺失 04:102020/12/20 財經要聞 南澳至漢本斷軌20公分 影響9列次113分 12:102020/12/20 生活 生活熱門新聞 冬至轉運最佳時機曝光 拜地基主必備1供品 - 生活 控訴拜登作弊！媒體北市舉辦挺川普大遊行 空拍圖曝光網笑翻 - 生活 急追足跡！群聚感染源頭紐籍機師 這4天在北部趴趴走 - 生活 月收200萬女急嫁竹科工程師 男驚見她卸妝直接崩潰 - 生活 科羅旺颱風最快今生成 路徑曝光！3地區豪雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。