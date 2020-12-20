唐氏症基金會20日於太平麗園公園坪林親子館內舉行「耶誕狂歡公益無限」活動，除讓嬰幼兒能在遊戲中認識唐寶寶、心智障礙者，唐氏症基金會董事長林正俠表示，藉由活動讓參與者了解唐寶寶，化解外界歧視。

「丟！用力丟沙包！」，戶外遊戲「沙包九宮格」，唐寶寶很努力丟沙包到自己喜歡的圖案裡，除訓練投擲準度與力道，也促進嬰幼兒肢體動作發展，小朋友跟唐寶寶們一起玩「推車障礙賽」、「沙包九宮格」等闖關遊戲，充滿歡樂。

透過活動達到共融的目的外，坪林親子館督導廖人萱指出，嬰、幼兒受限於認知有限，仍處於口語表達學習階段，導致溝通上容易出現誤差，闖關活動鼓勵親子合作、溝通，讓嬰幼兒更勇於表達意見，藉由表達讓家長更了解小孩。

「因不了解唐寶寶產生誤解」，唐氏症基金會董事長林正俠表示，採遊戲的方式，讓嬰幼兒在小時候就能有機會與唐寶寶接觸，讓參與者了解，其實唐寶寶與大家生活都一樣，大家能做到的他們也能做到，化解歧視，協助他們成長。

唐氏症基金會共11間托育機構，為首家辦理公共托育的社福團體，服務範圍遠至離島馬祖，導入早期療育資源，即早發現潛在遲緩徵狀的孩童，把握黃金治療期。「耶誕狂歡公益無限」活動讓孩子們度過很棒的耶誕節。

(中時 )