前副總統陳建仁今出席花蓮慈濟醫院為榮譽院長曾文賓舉辦的感恩追思會，感念曾文賓對台灣醫學的貢獻。（羅亦晽攝）

台灣烏腳病之父、花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，上月22日在家中安詳逝世，享高壽98歲；前副總統陳建仁今出席追思會，提及曾文賓在台灣醫學研究的種種事蹟，砷含量研究改變全世界觀點，成為台灣之光，更對他「甘願做、歡喜受」對待病人的憐憫之心感到欽佩，替台灣醫師樹立良好典範。

花蓮慈濟醫院今舉行曾文賓追思會，前副總統陳建仁、慈濟基金會副總執行長王端正、慈濟醫療法人執行長林俊龍、各分院長均出席；追思會開場由曾文賓兒子、醫學教授曾漢民緬懷父親種種研究及教導，一度難過哽咽，「做您的兒子是我的光榮」，孫女曾琬婷則透過視訊越洋表達對祖父的思念。

曾文賓曾為研究烏腳病，忍受患者腳因壞疽臭味難聞，一一替4萬多名患者檢查、洗腳，同時向中央政府提議改善區域自來水幹管工程架設，促成自來水普及率，更以一篇有關烏腳病盛行率跟飲水中砷含量關係的論文，讓當時的世界衛生組織以此數據資料，規定飲水中的砷含量標準值，必須降到50個ppb（0.05ppm）以下。

陳建仁上台致詞感念曾文賓在行醫這條路上「甘願做、歡喜受」，疼惜病人的表現是所有醫生典範，更是名具備智慧和慈悲醫者，在砷含量研究上，更開啟了新學問領域，影響後續多項重大研究。

陳建仁提到，自己曾是曾文賓所主持的流行病學研究計畫團隊一員，在醫學研究上深受影響，曾為延續探討烏腳病、水中砷含量與內臟癌關係，遠赴中國、印度等地收集數據，因著曾文賓樂於分享的個性，將研究成果刊登美國醫學期刊，讓美國環保署將飲用水的砷含量調整到10ppb，「如果沒有曾醫師的啟發，不可能有這麼好的成果！」

陳建仁認為曾文賓是名領先者，同時也是名拓荒者，擁有教學、研究及服務3項卓越，也是立言、立功及立德3不朽的醫師科學家，從個人到團隊跨域合作、平凡到卓越樹立典範、追隨到創新提攜後進，是從本土到國際的「台灣之光」！

(中時 )