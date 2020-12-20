台灣烏腳病之父、花蓮慈濟醫院榮譽院長曾文賓，上月22日在家中安詳逝世，享高壽98歲；前副總統陳建仁今出席追思會，提及曾文賓在台灣醫學研究的種種事蹟，砷含量研究改變全世界觀點，成為台灣之光，更對他「甘願做、歡喜受」對待病人的憐憫之心感到欽佩，替台灣醫師樹立良好典範。
花蓮慈濟醫院今舉行曾文賓追思會，前副總統陳建仁、慈濟基金會副總執行長王端正、慈濟醫療法人執行長林俊龍、各分院長均出席；追思會開場由曾文賓兒子、醫學教授曾漢民緬懷父親種種研究及教導，一度難過哽咽，「做您的兒子是我的光榮」，孫女曾琬婷則透過視訊越洋表達對祖父的思念。
曾文賓曾為研究烏腳病，忍受患者腳因壞疽臭味難聞，一一替4萬多名患者檢查、洗腳，同時向中央政府提議改善區域自來水幹管工程架設，促成自來水普及率，更以一篇有關烏腳病盛行率跟飲水中砷含量關係的論文，讓當時的世界衛生組織以此數據資料，規定飲水中的砷含量標準值，必須降到50個ppb（0.05ppm）以下。
陳建仁上台致詞感念曾文賓在行醫這條路上「甘願做、歡喜受」，疼惜病人的表現是所有醫生典範，更是名具備智慧和慈悲醫者，在砷含量研究上，更開啟了新學問領域，影響後續多項重大研究。
陳建仁提到，自己曾是曾文賓所主持的流行病學研究計畫團隊一員，在醫學研究上深受影響，曾為延續探討烏腳病、水中砷含量與內臟癌關係，遠赴中國、印度等地收集數據，因著曾文賓樂於分享的個性，將研究成果刊登美國醫學期刊，讓美國環保署將飲用水的砷含量調整到10ppb，「如果沒有曾醫師的啟發，不可能有這麼好的成果！」
陳建仁認為曾文賓是名領先者，同時也是名拓荒者，擁有教學、研究及服務3項卓越，也是立言、立功及立德3不朽的醫師科學家，從個人到團隊跨域合作、平凡到卓越樹立典範、追隨到創新提攜後進，是從本土到國際的「台灣之光」！
(中時 )
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