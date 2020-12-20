香港性感女神鍾麗緹外型豔麗、顏值凍齡，她曾有過3段婚姻，和前2任丈夫育有3個女兒，其中大女兒Yasmine（張敏鈞）不但遺傳到了媽媽的高顏值，還給人陽光的形象，然而前陣子她卻突然抱頭痛哭，提到自己情緒不穩，近日又再度失控狂砸枕頭，相當令人擔心。

張敏鈞獨自在國外生活，疑似累積了不少壓力，在11月時曾上傳一段影片，只見她跪在地上抱頭痛哭，令人十分心疼，事後她解釋不是因為感情出現狀況，並強調自己沒事，「同時感到悲傷和快樂是美好的，這些極端的情感使我們活著」，也感謝外界關心。

本以為事件已經落幕，張敏鈞日前又公開一段畫面，在床上拿著藍色枕頭使盡狂砸，用力到整個身體都被床彈起，接著又用拳頭狠打枕頭，像是想把所有怒氣全發洩出來，情緒強烈的模樣嚇壞不少網友，然而張敏鈞在內文透露，人應該要學會接受憤怒是種健康情感，適當發洩出來能不讓人陷入長期低潮中。

張敏鈞引用作家哈里雷德克納普的話，「這種憤怒和怨恨對我們無濟於事。」似乎是在向大家分享自己發洩怒火的方式，宣告已經找到對的方法處理失控的情緒，網友們見狀也紛紛鼓勵她，「很棒的提醒」、「希望妳沒事」、「加油」、「告訴自己，我是仙女，我不生氣。」

(中時新聞網)