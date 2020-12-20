阿斯貝克青棒訓練營今天在花蓮玉里高中展開為期3天的活動，邀來職棒教練高志綱、羅錦龍、鄭博任、張立帆、台師大體能教練，職棒球星高國輝、陳俊秀、高國慶、陳冠宇擔任教練，並由三民國中「班長」張志強擔任訓練營總教練。

張志強表示，去年就有舉辦過訓練營，但僅找來羅錦龍擔任教練，分享他旅美及碰上運動傷害的經驗，今年教練團陣容大躍進，學員也是一時之選，挑出24名花東出身的潛力球員前來參加，依照個人守備位置、型態分組，由10位教練進行指導。

張志強說：「中職有3、4成的球員來自花東，但花東卻很少舉辦這種訓練營，這次有阿斯貝克等夥伴們幫忙，讓球員能從數據去結合訓練，也會教導他們運動營養的觀念，提早讓他們吸收到這些知識。」

張志強表示，很多技術、觀念都是從職棒那邊引進，傳承到基層，這次希望藉由成功的現役球員、教練，讓球員當範例，也能提早做好準備，「球員必須要有自己的想法，這是很重要，不能問你目標都說沒有，這樣沒有進步動力。」

「班長」表示，若球員有能力挑戰職棒，自己當然是站在鼓勵的角度，「但你也必須要做好準備，若是又一天沒球打，你該具備的證照、文憑等是否都準備好？你應該事先做好準備等待機會來臨，提早做好生涯準備。」

張志強還說，希望訓練營能夠年年辦下去，「因為我是台東出身的球員，有希望明年能在台東舉行，一年台東、一年花蓮這樣輪流舉行。」

(中時 )