近期大陸監管層緊盯線上存款業務，市場各方也迅速做出反應。繼支付寶，度小滿金融、騰訊理財通後，京東金融也已對相關業務做出調整。截至20日，多數主流平台均已下架線上存款產品。

中國經營報報導，近年來，網路平台上開賣的銀行存款產品遍地開花，支付寶、京東金融、度小滿金融、美團金融、騰訊理財通等平台均上架定存產品。但該模式存在一定爭議，並於近期引發監管關注。

近期中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦針對線上存款產品接連發聲，被市場認為具有監管指標意義。孫天琦指出，網路平台展開此類金融業務，應納入金融監管範圍。

自18日起，包括支付寶在內的多家平台下架新增銀行存款產品，但對於持有產品的用戶則不受影響。

報導指出，市場共識在於，此次各家平台調整線上存款產品，並非是在明確的監管政策落實後被動調整的行為，在一定程度上可以視為和監管良性互動後主動拆彈，壓縮風險的行為。

對於線上存款產品未來可能發生的變局，東吳證券研究所首席銀行分析師馬祥雲分析，對網路平台的財富管理產品線有一定影響，使保守穩健的客戶能選的資產未來將更少。同時，對中小銀行有不小影響，一批小銀行比較依賴線上存款，而自身招攬儲蓄能力弱者，未來面臨的發展挑戰更大。

此外，最關鍵的在於將改善存款博弈困境，有利於主流銀行。過去一年，壓降銀行存款定價的監管動作很多，但由於存款市場競爭太激烈，目前效果尚不明顯。馬祥雲認為，這是一個量變的過程，如果線上存款也納入監管，就可以實現從量變到質變，主流零售銀行、大行的存款成本會降低。

(工商 )