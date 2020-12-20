澳門慶祝回歸21周年，澳門特首賀一誠20日在慶祝酒會致詞時表示，2020年是極為艱難及極不尋常的一年，2021年會繼續做好新冠肺炎疫情防控及經濟社會發展工作。

香港信報報導，賀一誠表示，澳門將採取積極財政政策和及時有效應對措施，促進經濟復甦，精準扶持中小企業，也會做好2021年立法會選舉工作。賀一誠又指，大陸訪澳門旅遊簽注自8月起分階段恢復，澳門經濟整體上逐步恢復向好。

賀一誠指出，2021年是大陸十四五規劃開局之年，也是澳門謀劃實施第二個五年規劃的起步之年，面對新發展格局，要進一步解放思想，守正創新，務實有序參與粵港澳大灣區建設和一帶一路建設，增強澳門暢通大陸大循環，以及聯通國內、國際雙循環的功能。

另一方面，賀一誠在慶祝酒會後受訪時表示，港澳何時恢復通關，要視香港何時達到「清零」。賀一誠強調，「清零」即是指香港起碼達到兩個零，即沒有輸入、零。沒有本土個案，都是零，對澳門才有保傽。

(工商 )