香港天后鄭秀文這幾年事業長紅，但私下人生卻難關重重，好不容易熬過抑鬱症煎熬，也與多次分手又復合的許志安步入禮堂，但去年老公卻爆出「安心出軌事件」，她選擇回收腥夫，一步步振作，沒想到2個月來又接連痛失愛犬與爸爸，讓向來堅強的鄭秀文忍不住落淚，寫下千字文悲嘆自己也只是凡人。

鄭秀文10月底曾透露爸爸住院，之後除了祝福好友古天樂生日快樂外，IG便沒再更新，直到1個月後的今天，她貼出跟爸爸的同框照，卻是透露爸爸在上個月已經病逝的消息，「在我和所有家人的陪伴中，非常安詳地被天父接返天家」，鄭秀文跟手足們為爸爸辦了基督教安息禮，柔和有愛地完成後事。

鄭秀文表示雖然這些日子腦海都是爸爸的身影，心中不捨，但也感念老人家不用再被疾病折磨，在主懷安息，如今她除了調自己的身心外，就是跟兄弟姊妹們致力於照顧媽媽，透露鄭媽媽失去了老伴後，「她在痛和不捨之中，在信仰中很堅強，我非常佩服她」。

事實上鄭秀文是接連痛失兩摯愛，15歲的愛犬Lucky在10月份走了，爸爸隔月又離開，讓她痛上加痛，「想到他(牠)們，刺到感觸處，眼淚偶爾仍會忍不住落下」，讓她感嘆「也是凡人吧！有時候，就允許自己同時堅強與脆弱吧！」。

鄭秀文在參加父親的安息禮後，看見他的模樣，告訴自己和家人可以安心釋懷了，「父親走了，但他的愛將會與我同在，不熄不滅」，如今看著爸爸的照片，已可以微笑，「思念亦是一種幸福，因為我們擁有過彼此的幸福」，相信爸爸成了星星，閃爍時是在告訴她要好好生活，繼續努力並進步，也藉此自我喊話「哭過痛過，重新振作」，她感謝眾人的陪伴與鼓勵，「感謝天父一路的帶領，爸爸跟Lucky在天家可以彼此作伴」。

(中時新聞網)