P.League＋聯盟20日續在彰化體育館進行開幕周賽事，這次換成剛成軍的桃園領航猿對上地主台新夢想家，靠著傑克、里德與「新台灣人」戴維斯攜手攻下51分，領航猿以103比83痛宰夢想家，除了拿下隊史首勝，更送夢想家苦吞開季2連敗。

領航猿排出「三洋將」先發，因為PLG把戴維斯當本土球員，讓他可跟里德、傑克同時上場，夢想家也派塔克、杰倫與錢肯尼等老外，場上一度出現6名黑人球員，首節得分也幾乎都由這些球員包辦，打完首節，領航猿18比17領先。

來到次節，夢想家打法都趨單打獨鬥，反讓領航猿靠著洋將火力拉開，上半場結束，領航猿續以43比37領先，夢想家整個上半場竟然只有塔克傳出1助攻，可見他們打得有多「獨」，來到第3節，夢想家更付出慘遭領航猿大幅拉開代價。

第3節換成施晉堯跟里德、傑克攜手逐漸擴大領先，打完前3節，領航猿75比61領先；陳靖寰末節一開始的三分球，更幫領航猿擴大領先到17分，領先幅度甚至來到20分以上，剩餘時間夢想家幾乎沒有反撲能力，只能眼見慘敗到來。

由於領航猿總教練劉義祥暫時卸下職務，助理教練楊宜峰代理兵符拿下這個極具意義的隊史首勝，傑克拿下全場最高22分，里德18分、11籃板及9助攻，就差1助攻就可完成大三元，可惜領航猿不給他機會，戴維斯也拿11分、14籃板。

(中時 )