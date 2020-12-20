美國田納西州一名女護士多佛（Tiffany Dover）17日接種完輝瑞新冠疫苗後，在電視台的直播專訪中突然昏厥倒地。

美國田納西州一名女護士17日接種完輝瑞新冠疫苗後，在電視台的直播專訪中突然昏厥倒地，嚇壞在場人士以及觀看直播畫面的民眾，不過該名護士強調，她原本就容易因為感受到疼痛而昏倒。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美聯社報導，美國田納西州護士多佛（Tiffany Dover）17日接種輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗，成為田納西州查塔努加紀念醫院（CHI Memorial Hospital）前5名接種新冠疫苗的人員。

多佛施打完疫苗後接受電視台專訪，鼓勵民眾施打疫苗，不過說著說著她的聲音愈來愈微弱，甚至突然低著頭陷入沉默，她舉起左手搓揉太陽穴，對著鏡頭道歉，表示自己感到頭暈，接著她就突然暈倒在地，一名醫生見狀，從後頭快速接住多佛，這時距離多佛施打完疫苗僅17分鐘。

多佛接種完疫苗昏倒的影片在網路上瘋傳，引起恐慌，導致部分網友回應絕對不會去施打新冠疫苗，認為疫苗很危險。

不過多佛事後回應，她本來就有感覺到疼痛就會暈倒的症狀，她受訪時表示，「暈眩感突然襲來，我可以感覺到它來襲，我有點迷失方向，這很常發生在我身上，但我現在感覺好多了，手臂的疼痛感也沒了。」

醫生指出，多佛暈倒的原因和疫苗無關，查塔努加紀念醫院的重症醫學科主任塔克（Dr. Jesse Tucker）指出，這是一種在施打疫苗後經常發生的狀況；美國疾病管制暨預防中心（CDC）的指導原則指出，儘管注射疫苗後昏倒的肇因有很多，不過通常是由疼痛或焦慮所引起的。

(中時新聞網)