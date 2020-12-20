約有400年樹齡的彰化埔心太平茄苳公是全彰化縣列管珍貴老樹中最高齡的老樹，今年中秋節後傳出染病，專業樹醫團隊進駐搶救，砍去染病枝幹、剝去大片腐爛樹皮樹幹後灌藥劑，盼為老樹續命。（摘自埔心鄉公所臉書／謝瓊雲彰化傳真）

約有400年樹齡的彰化埔心太平茄苳公是全彰化縣列管珍貴老樹中最高齡的老樹，今年中秋節後傳出染病，專業樹醫團隊進駐搶救，砍去染病枝幹、剝去大片腐爛樹皮樹幹後灌藥劑，盼為老樹續命。（摘自埔心鄉公所臉書／謝瓊雲彰化傳真）

太平茄苳公是埔心鄉、永靖鄉地方信仰中心，每年中秋吸引大批民眾拜拜祝壽。（資料照）

太平茄苳公是埔心鄉、永靖鄉地方信仰中心，不少民眾會將家中幼兒認作老樹公的契子契女，16歲之前年年來換由樹葉和平安符串起的「貫絭」保平安。（資料照）

太平茄苳公是埔心鄉、永靖鄉地方信仰中心，不少民眾會將家中幼兒認作老樹公的契子契女，16歲之前年年來換由樹葉和平安符串起的「貫絭」保平安。（資料照）

為茄苳公祈福！彰化縣最高齡的老樹，埔心太平400歲茄苳公傳出感染梢枯病，且病菌已深入樹基危急老樹生機，公所通報縣府農業處請來專業樹博士搶救，埔心鄉長張乘瑜說，過去茄苳公保佑數千契子契女，現在輪到大家為老樹祈福集氣，盼能順利恢復元氣。

太平茄苳公位在埔心鄉武平西街，是彰化縣公告列管的51棵珍貴老樹中樹齡最老的，成為地方信仰中心，鄉內許多人將家中幼兒認作老樹公的契子女，每年中秋節來拜拜、祝壽，並將樹葉、平安符串成一串，年年換「貫絭」保平安。

張乘瑜表示，今年中秋節拜拜祈福時，發現老樹多處枯黃、綠意不再，好像生病了，緊急請來農委會林業試驗所森林保護組傅春旭博士的樹醫師團隊進駐，為老樹進行「外科手術」，眾人才發現老樹早已腐朽大半，趕緊為老樹清創、消毒。

張乘瑜說，看到樹皮都被病菌吃光，一度很擔心老茄苳公會救不回來，老樹是許多不同世代埔心鄉民的共同回憶，過去這棵大樹守護無數鄉民，這次換大家來守護老樹，希望能順利搶救成功。

傅春旭指出，老茄苳樹感染了梢枯病，病菌由樹梢逐漸往下蔓延，因錯失第一時間，未及時處理染病的小樹枝，病菌已經一路由樹冠蔓延到老樹根基，2個月來團隊已進行過數次枝幹修剪，並下藥劑治療，盼阻斷病菌繼續蔓延，百年老樹這次病得很重，仍需持續觀察治療成效。

(中時 )