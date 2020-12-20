香港新一份「財政預算案」20日起展開公眾諮詢，香港財政司長陳茂波表示，在編製2021年「財政預算案」時，會維持逆周期財政政策，同時會著眼未來，為疫後的經濟重振和發展作準備。

香港信報報導，陳茂波20日發表網誌指出，此次疫情對基層以至中產市民的打擊尤其沉重。面對如此艱難的環境，怎樣才能支援好最受影響的市民、保住經濟元氣，乃至及早為疫後的經濟恢復作出部署，是2021年「財政預算案」的挑戰，在充滿不確定性和挑戰的未來，更需要大眾的參與，為香港謀出路。

陳茂波指出，做好一份「預算案」就像為家人準備晚餐一樣，需要盡量了解大家的想法，才能做出合適的口味。把疫情全面遏制下來，已是刻不容緩，這是大部份人2020年的聖誕願望，也是其在過去兩周針對「財政預算案」進行業界諮詢時最多人提出的要求。

陳茂波指出，2020年港府將面對史無前例的3,000億港元財政赤字，而2021年的「預算案」估計難免仍出現赤字，挑戰甚大。

針對那些受到最新一輪限制措施打擊的行業，陳茂波表示，港府會盡力提供支援，幫助他們渡過難關。港府日前公布向「防疫抗疫基金」再注資64億港元。跟9月份第三輪注資時的同類措施相比，這一輪的資助金額增加近一倍。

(工商 )