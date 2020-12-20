台北市長柯文哲出席張毅「至善前行」作品展開幕 19:332020/12/20 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（左）20日出席張毅「至善前行」作品展開幕，在張毅遺孀楊惠姍（右）的介紹下，參觀張毅的各項琉璃作品及遺物。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲（左）20日出席張毅「至善前行」作品展開幕，在張毅遺孀楊惠姍（右）的介紹下，參觀張毅的各項琉璃作品及遺物。（鄭任南攝） 台北市長柯文哲（左）20日出席張毅「至善前行」作品展開幕，在張毅遺孀楊惠姍（右）的介紹下，參觀張毅的各項琉璃作品及遺物。（鄭任南攝） 台北市長柯文哲20日出席張毅「至善前行」作品展開幕，在張毅遺孀楊惠姍的介紹下，參觀張毅生前的照片。（鄭任南攝） 台北市長柯文哲出席張毅「至善前行」作品展開幕 野獸發威 富邦PLG開紅盤 漫遊月津港之美 月之美術館「漫月美行動」始動 (中時 ) #台北市長柯文哲 #張毅 #開幕 #作品展 #至善 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭譏遇事推中央 柯反嗆找里長 04:102020/12/20 地方新聞 人事異動站 12月11日至12月17日 04:102020/12/20 專題周報 台灣經典拍賣會27日登場 04:102020/12/20 焦點要聞 台南東山新設養雞場 居民抗議 04:102020/12/20 地方新聞 法庭維安 查獲違禁品光怪陸離 04:102020/12/20 地方新聞 台北馬拉松》外籍好手隔離14天 依舊帶走冠軍 12:132020/12/20 體育 綠營粉專號召「抗中保台」挺黃捷 網友吐槽：背骨不用多她一人 19:272020/12/20 政治 超吸睛 石門水庫首辦露營大賞 5小時攬客3萬人 17:402020/12/20 寶島 黃珊珊》俄羅斯舞團確診 做對的事阻擋風險 09:052020/12/20 生活 北市跨年晚會 柯要民眾戴口罩 04:102020/12/20 生活新聞 國民黨擬提前提名蔣萬安參選北市 連勝文有意見 10:142020/12/20 政治 寶島熱門新聞 新莊耶誕跨年開幕冷清清 60萬經費打水漂 - 寶島 圓林食物銀行募集年菜 助弱勢家戶過好年 - 寶島 台南新營民治市政中心耶誕點燈 添佳節氣氛 - 寶島 台北市長柯文哲出席張毅「至善前行」作品展開幕 - 寶島 彰縣最高齡茄苳老樹染病 契子契女祈福搶救 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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