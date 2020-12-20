台北市長柯文哲（左）20日出席張毅「至善前行」作品展開幕，在張毅遺孀楊惠姍（右）的介紹下，參觀張毅的各項琉璃作品及遺物。（鄭任南攝）
台北市長柯文哲（左）20日出席張毅「至善前行」作品展開幕，在張毅遺孀楊惠姍（右）的介紹下，參觀張毅的各項琉璃作品及遺物。（鄭任南攝）
台北市長柯文哲（左）20日出席張毅「至善前行」作品展開幕，在張毅遺孀楊惠姍（右）的介紹下，參觀張毅的各項琉璃作品及遺物。（鄭任南攝）
台北市長柯文哲（左）20日出席張毅「至善前行」作品展開幕，在張毅遺孀楊惠姍（右）的介紹下，參觀張毅的各項琉璃作品及遺物。（鄭任南攝）
台北市長柯文哲20日出席張毅「至善前行」作品展開幕，在張毅遺孀楊惠姍的介紹下，參觀張毅生前的照片。（鄭任南攝）
台北市長柯文哲20日出席張毅「至善前行」作品展開幕，在張毅遺孀楊惠姍的介紹下，參觀張毅生前的照片。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲出席張毅「至善前行」作品展開幕

野獸發威 富邦PLG開紅盤
漫遊月津港之美 月之美術館「漫月美行動」始動

(中時 )

#台北市長柯文哲 #張毅 #開幕 #作品展 #至善