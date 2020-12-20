特斯拉對外事務副總裁陶琳19日晚間在社群媒體回覆網友提問時表示，山西的超級充電網路規劃也在計畫中，2021年會擴大在整個大陸北方地區的布局，包括山西。

陸媒IT之家報導，此前，特斯拉中國充電團隊宣布，開放北京、杭州、周口、昆明、佛山等五座城市共計5個新站點。其中，北京頤堤港特斯拉超級充電站是北京第50座，也是大陸第600座。

12月初，陶琳在特斯拉舉辦的線上交流活動中曾表示，目前特斯拉充電樁還是只能給特斯拉自己的汽車充電，而未來特斯拉不排除有可能將充電樁開放給其他品牌的電動汽車使用。

陶琳當時強調，特斯拉開放充電樁的前提是，使用特斯拉充電樁的汽車要經過特斯拉的技術驗證，以保證安全和充電體驗。

特斯拉此前宣布，預計到2020年底，將在大陸建成近650座超級充電站（約5,000多個直流充電樁），以及超過2,000個目的地充電樁（交流充電樁），涵蓋逾250座城市，超級充電和目的地充電樁總量也將達到7,000多個。

(工商 )