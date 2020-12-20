P＋聯盟球員譚傑龍等人遭恐嚇案，檢警追查，32歲余姓男子涉嫌架設色情網站，蒐集以釣魚手法，誘騙被害人視訊的不雅影片，放在網站上牟利。另名曾擔任職籃球員經紀人的39歲劉姓男子從網站下載後 ，再向譚傑龍等球員威脅恐嚇。刑事局19日將兩嫌逮捕到案，桃園地檢署檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見2人。法官裁定余嫌羈押禁見，另劉嫌因住新店，沒有管轄權而駁回，桃檢聯絡北檢，北檢指派檢察官朱玓偵辦，警方今天下午將劉嫌移送北檢，檢方訊後聲押禁見。

檢警調查，劉嫌從色情網站的影片中，認出不少球員，他藉口可幫忙移除 影片，趁機向球員索討「原味」束褲或球衣等，日前劉嫌看到譚傑龍 3年前遭側錄的自慰影片，要脅譚要妥善處理，但沒提及勒索金額， 劉嫌到案後否認恐嚇，還揚言要反告譚傑龍。

警方從兩嫌住處查獲電腦、手機、行動硬碟、球衣3件、球褲1件、 束褲9件、記憶卡等贓證物，懷疑有5名球員受害，擴大清查被害人。

(中時 )