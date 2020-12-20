主持、演員、音樂多元發展的李霈瑜（大霈），20日受邀參加「2020熱青年互動展」講座，以「沒那麼厲害又怎樣，面對是勇敢的開始」為題分享，她回顧自身演藝經歷時表示，19歲就出道擔任模特兒，後來面臨到很大的困難是「無法長高了」，也因受限於身高先天條件不足，因此走不到國際大秀，自己一度摸不到方向，當時經紀人還鼓勵她整形，認為「妳應該時尚一點，鼻子要不要去弄一下？」她為了想把工作做好，真的開始想辦法調整自己，也去打了玻尿酸隆鼻，果然覺得「天啊！好時尚喔」，不料三個月後打回原形，花的2萬5000也沒了。

大霈說，後來她獲得的人生體悟是「你是怎麼樣就怎樣」，勇敢接受自己以後，她反而工作機會變多；她發現自己身高雖然不適合走秀，但長相親民可愛的樣子反而讓她獲得很多廣告拍攝機會，「你是什麼樣，老天就會安排什麼樣的路給你，所以首先是要先接受自己」。她笑說，而且很實際的是，她接受自己後甚至發現拍廣告比較好賺，「以前走一次秀可能1萬、拍一次廣告3萬5000，收入更多」，發現人生還有很多方向讓她感受，不用太執著。

大霈出席「2020熱青年互動展」，熱愛海洋的她看到鯨豚特別有感。（盧禕祺攝）

網友線上問她會不會設定放棄的停損點？她說，如果是發現自己沒有天賦、實在進入不了的，就會想辦法轉，「放棄，是誠懇面對自己之後做的勇敢決定，這不是逃避，是正視問題後做的決定」，她後來笑說：「有啦！我放棄過數學，國中就放棄！因為沒有這個頭腦，像身邊朋友投資股票，我就真的沒法，正視自己弱點後的方式，就是好好存錢。有很多方式一樣可以達到目的，山不轉路轉。當問題來了，會先反問自己想要的是什麼，因為多數人會忘了自己要什麼的初衷，只是一位迎合外在需求」。

她說剛主持《水下三十米》時，因為沒經驗，不會使用吸引觀眾的語言，錄影過程辛苦又經常挨罵，因為認知到自己的不足、不夠好，沮喪到覺得生無可戀，「很痛苦但也是沒辦法的事」。當時她一度擔心自己會不會被換角，還主動問製作人「Janet有沒有空，節目給她做好了」，「後來發現只有我要放棄自己，沒有人要放棄我！而且人生就是要有大魔王才會進步，雖然待在舒適圈真的很舒服」，至於拍電影也是等了10幾年才等到女主角機會，「我很幸運、也很努力，把機會留住了。總之就是一步步走。克服自己的恐懼與不安」。

網友也問大霈用什麼方式陪自己走過人生低潮，她表示，低潮時會創作寫歌， 就像她所屬的瘦瘦英雄（So-So Heroes）樂團發行首張EP《單程旅行》中的歌詞，「 跑不了，散步也可以，迷點路也沒關係」，她說每個人有自己的步調和節奏，創作《單程旅行》對她來說就是個抒發，當時她在馬來西亞機場看著人來人往，很多人臉上沒有笑容，體悟到每個人的人生都是單程旅行，無人可以分擔感受，但可以有夥伴一起往前走。

大霈出席「2020熱青年互動展」。（盧禕祺攝）

她說自己是家裡的老么，姊姊很保護她，小時候遇到困境時永遠只會哭或逃，長大後，主持《水下三十米》後才開始接受到真正的磨練，發現人生逃過、躲過的終究要還，也因此學會珍惜，發現所有苦痛過程一定有其存在意義，所有的事都有它發生的道理與原因，一定會為生命帶來一些訊息，「做就對了，不要想不要怕，人生真的很短，要做的事要陪的人，愛要及時，沒有什麼比死亡更無法解決的事。就像展覽中八個單位的熱血青年們，都很有理想、責任感也很有愛，大家有想做的事都要趕快去做」。

身為環保倡議者的大霈認為，公眾人物最重要的就是在環境、土地、人文方面應該傳達善念，加上她又有《水下三十米》節目的幫助，更讓她開悟，「我在主持節目之前不潛水，也不懂海洋正面臨什麼危機，唯一喜歡做的就是資源回收，那也是小時候在紐西蘭受的教育影響，所以今天看到場佈（充滿環保意識）就好感動喔！」

(中時 )