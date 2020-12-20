P. LEAGUE+職業籃球聯盟這個周末（19、20）日開幕賽登場，首戰福爾摩沙台新夢想家籃球隊對上宿敵台北富邦勇士隊，金控大戰一觸即發，賽事高潮迭起，超過500名台新客戶化身成「新」粉在5,000位現場觀賽球迷之中，精彩賽事嗨翻彰化縣立體育館。

福爾摩沙台新夢想家籃球隊是台新銀行最新冠名贊助的球隊，台新銀行總經理尚瑞強身兼福爾摩沙台新夢想家榮譽領隊，宣示投入支持臺灣職業籃球發展的極高意願。尚瑞強說，台新銀行身為一個運動企業，支持國內運動發展當仁不讓，而且睽違了20年能再度見證在地職業籃球聯盟成軍，台新有幸參與其中！

尚瑞強指出，除了贊助支持球隊發展，台新銀行作為數位金融的領航者，期待能發揮金融服務優勢，將雙方合作延伸到售票服務、數位化入場流程、商品販售、點金兌換等項目，讓夢想家與籃球賽事成為台新生活金融生態圈的重要場景之一，提供球迷更便捷、數位化的生活金融服務。

台新銀行未來會與台新夢想家將有更深入的數位化金融合作，尚瑞強強調，預計自明（2021）年起將協助球隊全面導入各類新型支付服務，同時期望在下個球季開始時台新夢想家與Richart Life App有更緊密的合作，讓福爾摩沙台新夢想家在台新銀行的全方位金融相挺下，超越夢想，夢想再進化。

(工商 )