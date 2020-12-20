罷中團體日前送件到高市選委會，未料尚缺1.2萬份連署，今提前宣布放棄行動。（柯宗緯攝）

備受關注的罷免高市議員陳致中連署案，高達1.2萬多份連署書無效遭中選會剔除，依法10日內必須補件，眼看後天期限在即，恐將無法順利達標，等於罷中案提早陣亡，過去努力也將化為泡影。罷中團體「鎮港除蟲隊」發言人郭倫豪坦言，來不及補件，明天將發新聞稿正式宣布放棄罷免行動，只能選擇尊重民意。

罷免前鎮、小港區議員陳致中案，起初打得火熱，但後繼無力，缺乏媒體及行銷曝光度，網路聲量也不高。11月2日第二階段正式送件到高市選委會，總計送出2.9萬件，超出門檻的2萬8062人。

未料，罷中團體「鎮港除蟲隊」日前接到中選會第二階段審查結果通知，高達1.2萬多份遭刪除，原因包括重複、不是選區選民等，必須在22日前補足，距離門檻仍不足1萬2417份。

郭倫豪表示，這10天內募得3000份連署書，但也不會送交高市選委會了。記者追問，辛苦這麼久，會不會可惜，他長嘆一口氣「唉」後直言，可惜是還好，這次的公民運動有沒有過關都代表一種聲音，未來仍會繼續監督他。

郭倫豪提到，該選區選民結構本來就綠大於藍，大約7比3，推估扣除15萬人不參與罷免後，只剩下5萬人，要再湊2.9萬份連署書，本來就是辛苦的事，參與連署的民眾獲悉放棄罷免，心情低弱也在所難免。

郭倫豪表示，雖然這次提案沒有過，但未來還是可以再提案，不代表罷免失敗，如果有其他團體或民眾，發現陳致中未來還有「出格」等奇怪的事情，還是會再遭到罷免連署。

他說，罷免高市議員黃捷也準備在明年2月投票，罷中團體人力會前往幫忙支援，讓民眾知道對不適任的民意代表，都可以提出罷免權反制。

對於罷中任務失敗，尚未取得陳致中回應。不過，他日前對外表示，抱持最大的謙卑之心，並尊重每一位市民意見，作好基層服務工作。

(中時 )