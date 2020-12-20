日本正在極力尋求擴大盟友圈，以對抗大陸在印太地區的持續擴張。日防衛大臣岸信夫本周對德國表達希望其派遣軍艦參與2021年美日軍演，專家分析認為，德國派艦加入演習雖無法發揮任何形式軍事作用，卻對歐盟國家支持印太戰略有重要象徵意義。

據《德國之聲》報導，日本防衛大臣岸信夫在與德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）線上上進行了會談後表示，已向德國表達希望其派遣軍艦參加2021年美日聯合軍演。他在會談中強調，這將有助於國際社會確保船隻在南海的通行權。

德國防長卡倫鮑爾曾表示，德國在印太地區的夥伴如澳大利亞、日本、韓國與印度，感到越來越受到中國權力主張的壓制，他們想要一個明確的團結信號，現在是德國發出信號的時候了。（圖／推特@akk)

報導指出，目前澳大利亞、日本、英國、加拿大等國都都曾派遣軍艦參與南海巡航，表達支持美國倡議的印太戰略。其中日本尤其希望南中國海海域不受北京的直接控制，因為日本絕大多數的進口產品，包括來自中東的關鍵能源供應，該海域都是必經之路。

東京國際大學國際關係學教授宮下明聰認為，日本正尋求建立聯盟對抗中國大陸的領土野心，邀請德方參與是該專案的一部分。他表示：「日本正試圖讓有相同利益的西方國家向遠東地區派遣軍事部隊，以向中國發出一個信號，表明他們在尋求一個自由開放的印太地區方面具有共識。」宮下明聰還補充說：「我不認為德國會參加任何特別行動，但只要德國軍艦出現在遠東，此事本身就已是向北京發出的明確資訊。這雖然只會是象徵性的舉措，但在日本會受到非常積極的評價。」

東京已經宣佈，日、法、美3國將於2021年5月首次進行聯合軍演，英伊莉莎白女王號航母也將參加演習。澳大利亞也受邀，但尚未表態參加。

去年11月，德國防長克蘭普-卡倫鮑爾在慕尼克聯邦國防軍大學發表演說時表示: 「德國在印太地區的夥伴，特別是澳大利亞、日本和韓國，還有印度，感到越來越受到中國權力主張的壓制。他們想要一個明確的團結信號，維護國際法、領土完整與航行自由」，「現在也是德國發出信號的時候了」。

外國軍隊與日本海軍部隊聯合演習的消息遭到北京譴責，大陸官媒發表社評說，「如果他們真的敢在中國家門口玩火，挑釁我們的底線，那他們是打錯了算盤。中國軍隊將毫不猶豫做出最迅速、最有力的回擊。」

(中時新聞網)