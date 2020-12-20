男星陳志朋1988年以男團「小虎隊」出道，外型帥氣、青春的陳志朋，還擁「小帥虎」的稱號，49歲陳志朋近期登上陸綜《追光吧！哥哥》，要和男星PK才藝和人氣，不過陳志朋一開始錄節目就被嫌有肚腩、胖，陳志朋也火速瘦身，他今（20日）還曬出露肚照，不僅沒有小肉肉，還隱約可以看到腹肌線條。

大陸綜藝《追光吧！哥哥》找來多位各年齡層的男星來競賽才藝和人氣，其中，49歲陳志朋是年齡最高的參賽者，一舉一動都備受矚目，陳志朋一開始就慘被嫌有肚腩、太胖了，還被警告要減肥了、要加強體力訓練。

陳志朋微博全文。（圖／取材自陳志朋微博）

陳志朋火速瘦身「我也只能對自己狠」，他狂鏟6公斤，陳志朋展現決心說：「不想讓任何人說肚子太大」，33歲男星付辛博也讚陳志朋很拚「他49歲了，他能跟我們一起訓練，說再來一遍他就馬上再來一遍」。

而陳志朋稍早則曬腹部特寫照，並開心寫下：「昨天一上秤 又少了1kg」，裸上身入鏡的陳志朋不僅沒有小肉肉，還隱約可以看到腹肌線條，49歲陳志朋狀態極佳，網友看了都紛紛狂讚：「厲害了哥」、「小腹肌初長成」、「你是勵志的典範」。

(中時新聞網)