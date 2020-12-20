LPGA 2020賽季封關戰CME集團巡迴錦標賽（CME Group Tour Championship）如火如荼進行中，三回合打完每天領先者都不同人，韓國好手金世煐靠著第三回合擊出低於標準桿5桿的67桿成績，三天累積為低於標準桿13桿的203桿，擠下第二回合領先者高真榮，有機會挑戰連霸成功，並帶走本季最佳球員、獎金后及登上世界第1等榮耀。

金世煐第三回合抓下6隻博蒂，僅出現1次柏忌，目前僅保有1桿領先，她也為自己加油，表示：「我有很好的機會角逐所有頭銜，只要我明天表現夠好，機會看定是有的。」金世煐只要在這項賽事奪冠，加上現任世界球后高真榮只能排到單獨第10或是更後面的名次，金世煐就能夠拉下已經連續73周待在世界第1的高真榮，成為新科世界球后。

金世煐補充：「我的心情挺好的，因為天氣比較溫暖，我又和高真榮、湯普森兩位球員同組，她倆是我很欣賞的選手，跟她們一起比賽很有趣，儘管我們沒什麼交談，但是整個氣氛挺舒服、輕鬆。」

跟金世煐私交不錯的高真榮同樣狀況也不差，進帳3隻博蒂、沒出現柏忌，達成了自己要在周末至少一個回合零柏忌，而她也做到了；第一回合領先者、美國好手湯普森（Lexi Thompson）以總計207桿並列第4，僅落後金世煐4桿。

(中時 )