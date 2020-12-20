位於桃園市蘆竹區的旭富製藥工廠，20日中午驚傳爆炸，震耳欲聾的聲響嚇壞住戶，火舌及濃煙直衝天際，其中2名員工遭波及，1名移工全身90％三度燙傷緊急送往林口長庚醫院急救。旭富製藥工廠爆炸後引發的一大片濃濃黑煙直竄天際，而且盤踞桃園國際機場北側跑道上，起飛班機都會穿過濃煙數秒鐘，網友看到此一畫面不禁驚呼：「快燒到飛機了」。

在火警附近打高爾夫球的民眾，捕捉到飛機飛過濃濃黑煙，網友看到照片驚喊：「快燒到飛機了」。（圖／讀者提供）

旭富製藥今天中午這起爆炸意外，火勢更一發不可收拾，一路延燒到隔壁桃園紙廠、東陽精密、國晟銅製品、鴻利紡織等4家工廠，又因火勢相當猛烈，致使濃濃黑煙飄散到附近機場跑道，儼然形成一條長長的「黑色巨龍」。

據悉，這場火警並未影響桃園機場班機正常起降，但部分班機起飛時，仍會穿過這層濃煙數秒，民眾目睹到此畫都覺怵目驚心，也有網友驚喊：「快燒到飛機了！」。

據桃園市消防局表示，爆炸現場為5樓高廠房，3樓部分起火，確定2名員工受傷，其中一名30歲男性全身90%三度燙傷，稍早已送至長庚醫院救治；另名40歲徐姓男子右手掌遭燙傷，同樣送往在醫院治療中，中午接獲報案後，已出動30車、76名警消到場救援。

桃園蘆竹區的旭富製藥工廠今天傳出爆炸火警，目前火勢已延燒到桃園紙場和東陽精密工業的工廠。（圖／記者陳麒全攝）

桃園蘆竹區的旭富製藥工廠今天傳出爆炸火警，目前火勢已延燒到桃園紙場和東陽精密工業的工廠。（圖／記者陳麒全攝）

桃機旁藥廠驚傳爆炸畫面曝光

上市公司旭富製藥科技公司，因生產羥氯奎寧原料藥，有助治療新冠肺炎，今年4月蔡英文總統還曾到旭富製藥參訪，業者還當場允諾捐1公噸原料藥給國家對抗疫情，孰料20日竟驚傳爆炸。

(中時新聞網)