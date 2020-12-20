韋禮安今繼續在北流開唱。（IMC Live Global提供）

韋禮安今繼續在北流開唱。（IMC Live Global提供）

韋禮安「而立之後」演唱會20日第二場，同樣吸引滿場4500位觀眾欣賞，今提前於下午4點開唱，他體力絲毫不受影響，開場一連獻唱〈轟炸〉等三首歌後，興奮喊「歡迎大家來到韋禮安睽違一天的大型演唱會」，因昨天才在同一場地順利完成首場演出，逗樂歌迷。

他自認年過30歲感覺老了，跟朋友聊的話題變成養身保健及整骨，即便很晚睡，隔天一早7、8點仍自動醒來，好友卓義峰搞笑諷刺他老了，「新的記不住、老的忘不掉」，韋禮安說：「可是我是新的老的都記不起來。」笑翻所有人。

他開唱前一直思考今天第二場演出要跟觀眾聊什麼，怕重覆第一天的話題令大家感到無聊，提及首場他將時間推著人前進而改變的過程，比喻成「肉團進入絞肉機」，韋禮安搞笑拍胸脯保證今天絕對不會講一樣的內容 ，幽默地說：「今天我要說的是『時間就像製麵機』，麵糰變成麵條的過程就像我們人的改變，雖然我們變成麵條，但也有分刀削麵或義大利麵。」再現他幽默個性。

(中時 )