總統蔡英文和行政院長蘇貞昌今接連在台東縣、新北市合體，身為地主的台東縣長饒慶鈴、新北市長侯友宜均未出席，侯、饒下午則在新北市府攜手參與新北耶誕快閃活動，兩組人馬互別苗頭，頗有較勁意味；面對媒體追問是否有意當面給予蔡、蘇萊豬建議？侯友宜說，「我早在很多公開場合不斷呼籲，相信總統和院長早就聽到了。」

侯友宜說，總統有他的考量堅持要讓萊豬進來，他給予尊重，蔡總統也有交代蘇院長說，萊豬要標示清楚，讓民種選擇吃和不吃的權利，但現在進口剩不到10天，萊豬依舊只標示生產地、沒標示是不是萊豬，這才是他最擔憂的。

侯友宜說，既然總統都講了，院長就要配合總統指示，把萊豬標示清楚，希望總統、院長把它做到位，大家一起守護食安，這才是他的職責。

此外，侯友宜明天要去視察校園防萊豬機制，他說，任何攸關民生、尤其是食安問題，他一定隨時緊盯進度，明天1月1日萊豬就要進來，他希望在年底前，把做好所有準備工作，守護新北市民食安健康，一定全力以赴，所有的業者、機關、行號和市民能夠一起努力，大家共同面對。

(中時 )