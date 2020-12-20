鄰近南北韓邊界的金剛山風景區，曾經是代表南北韓合作交流的象徵，不過北韓領導人金正恩，去年10月下令拆除區內所有「令人不愉快」的南韓建築，表示北韓不應仰賴首爾當局開發，誓言將以自身的力量，把金剛山變成國際級的旅遊區。

北韓總理金德勳，視察金剛山工地。(路透)

北韓官媒朝中社20日報導，總理金德勳視察金剛山工地後，強調這個旅遊區應該以北韓的方式來重建，把它打造成「讓全世界都羨慕」的文化度假區。

金德勳走訪包括高城港海岸旅遊區、海金剛海岸公園區、體育文化區，並與官員討論改善項目的執行等問題。

金剛山距南韓江原道束草市不到50公里，兩韓在1998年，正式啟動金剛山旅遊計畫，並共同興建度假村，帶動旅遊觀光熱潮。但2008年7月，一名南韓女遊客據稱誤入鄰近的北韓軍事區，而遭朝方哨兵槍殺身亡，觀光區自此遭廢置。

雖然2018年9月，南韓總統文在寅與金正恩在會談中同意，於適當時重啟金剛山旅遊，但金正恩次年仍拆除南韓建築物，並表示將自行重啟金剛山風景區。1年過去，當地建設未見進展，南韓試圖與平壤會面磋商，也未獲同意，北韓僅同意書面討論。

(中時 )