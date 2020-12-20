斥資5.1億元的宜蘭橋，去年8月封橋改建，今年10月25日階段性通車，原定12月31日全線通車，但受到近2個月宜蘭雨勢不斷影響，人行道鋪設柏油等工程無法施工，通車時間確定生變，宜蘭縣政府表示，如天氣好轉，預估可在1月中旬通車。

宜蘭橋目前階段性通車，主橋上雙向各開放1個快車道、1個慢車道，剩下的工程有人行道、腳踏車道鋪設柏油，護欄油漆，以及主橋面與道路銜接處整平，交通處指出，這些工程都必須要好天氣才可以施作。

但近2個月宜蘭縣幾乎天天下雨，連一次連續3天的好天氣都沒有，交通處指出，機具與人員調動加上施工，至少要連續5天好天氣才行。

交通處表示，宜蘭橋其實在施工過程中都相當平順，縣府也不會為了趕全線通車，在天氣不穩定的情況下強行施工，以免造成宜蘭橋品質受到影響，寧可讓通車時間稍微往後，讓品質達到原來設定的目標。

(中時 )