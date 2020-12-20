球隊贊助企業經常在賽季大勝，推出商品大打折和粉絲同樂，星展銀行(台灣)最新獲得台灣永續能源研究基金會頒予《2020全球企業永續獎》「最佳案例獎」，也樂得把得獎產品「星展eco永續卡」，給予新申請卡友高額雙重刷卡金回饋，不同管道、同樣要嘉惠消費者。

星展銀行(台灣)表示，這次的優惠是給年底之前辦卡的消費者，12月31日止，透過數位通路成功申辦「星展eco永續卡」，核卡後45天內刷卡累積滿台幣3,000元，即享第一重首刷刷卡金1,500元回饋，若核卡後60天內刷卡累積滿台幣30,000，即達陣第二重首刷刷卡金回饋，最高為台幣3,000元刷卡金。

「星展eco永續卡」的設計源自減塑概念，除了卡體材質使用可由生物分解的生質材料PLA，卡片加碼優惠多與綠色消費有關，首刷禮、消費禮遇等商品均結合了星展長期支持的社會企業夥伴，發卡行星展銀行(台灣)表示，銀行藉由此卡邀請消費者以實際行動落實永續，到今年底之前都屬新卡上市期間，優惠再加碼，相當於國內外消費皆可享最高3％現金積點回饋。

基於此張卡片從環保為出發點，銀行和客戶的往來通知也首推無紙化，建議卡友註冊「星展 Card+ APP」以便累積統計消費金額，並須申請信用卡電子對帳單，一起作好永續落實，方可符合活動資格。

(工商 )