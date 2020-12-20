屯區跨年晚會將於大里仁化公園登場，市府交通局規畫接駁路線，提供民眾搭乘。（交通局提供／林欣儀台中傳真）

迎接2021年來臨，台中市政府將於跨年夜在水湳中央公園、大里仁化公園同步舉辦「犇向幸福！」演唱會，因應大批人潮湧入會場，市府交通局特別規畫7條免費接駁路線，分別為中央公園4條、仁化公園3條，另也在活動會場周邊規畫汽機車停車場，呼籲民眾多利用。

台中市跨年晚會今年首度移師水湳中央公園舉辦，為方便民眾前往，市府交通局規畫松竹車站線、市政府線、北水湳線及秋紅谷線免費接駁路線，局長葉昭甫表示，民眾可到台鐵松竹站、台中市文心市政大樓及水湳轉運站、秋紅谷搭車，去程發車時間為31日傍晚17時至晚間23時30分、回程發車時間則從22時至隔天凌晨1時30分，每10至15分發車一班。

針對想自行開車或騎車前往的民眾，交通局也在中央公園周邊規畫4處汽車停車場、1處機車停車場，交通局指出，民眾若行駛台74線及環中路、從會場北側進入，車子可停放在公138停車場或水湳轉運中心停車場後轉乘接駁車；若是從行駛市區道路、從南側進入，車輛可放置在創研22、26停車場後步行至會場。

而在大里仁化公園的活動會場，交通局也規畫大里、太平及霧峰線共3條免費接駁，乘車地點分別在大里運動公園、太平運動場及霧峰阿罩霧公園；仁化公園周邊也規畫有修平駕訓班、番仔寮夜市、群曜公司旁空地、振坤宮空地等處停車，共釋出290個汽車格位、2200個機車格位。

交通局強調，配合防疫，呼籲民眾搭乘接駁車時全程戴口罩，另水湳中央公園周邊也將於31日下午4點至隔天凌晨2點進行道路交通管制，並將嚴格取締違停車輛。

(中時 )